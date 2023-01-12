Процесс идет медленно, – Ходжес объяснил, почему США до сих пор не предоставили Украине ракеты ATACMS

Украина стремится получить от США ракеты ATACMS, а также боевые дроны Gray Eagle и Reaper. Однако в Вашингтоне пока отказываются предоставить Украине это оружие.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, в интервью 24 Каналу поделился мнением, почему США не предоставляют Украине ракеты ATACMS и боевые дроны.

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Ходжес отметил, что хотел бы, чтобы США и союзники предоставили Украину дальнобойное оружие, в том числе ATACMS, которые имеют радиус действия в 300 километров.

По его словам, такие ракеты и боевые дроны позволят Украине уничтожать российские командные посты и оружие еще дальше, что может сделать невозможным удары по украинским гражданским объектам.

В то же время, бывший командующий американскими войсками в Европе выразил разочарование, что США до сих пор не предоставили Украине это оружие. Он высказал свое предположение, почему в Вашингтоне не решились на этот шаг.

Я не знаю точную причину, но знаю, что это может расцениваться как провокация и повод к дальнейшей эскалации. Мол, они могут быть использованы для ударов по целям в глубине России. Я вам так скажу – не соглашаюсь с таким видением,

– сказал он.

Ходжес вспомнил, что США "сдерживали себя" еще до полномасштабного вторжения России, опасаясь, что россияне сделают что-нибудь другое в ответ.

"Однако каждый раз, как мы предоставляли Украине новое оружие, русским нечего было сказать в ответ, и никакой эскалации не происходило. То есть мы сдерживали сами себя – вот, мол, Россия возьмет да и использует ядерное оружие, или еще что-то сделает. Поэтому этот процесс так медленно идет", – считает генерал.

Бен Ходжес убежден, что рано или поздно США дадут Украине ATACMS и боевые дроны.

У меня, конечно, нет доступа ко всем данным и не могу вам сказать, в чем там на самом деле проблема. Могу только и дальше убеждать и правительство США, и немецкое правительство предоставить вам это оружие,

– резюмировал он.

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