Генерал Бен Ходжес назвал битву, которая станет ключевой в войне России против Украины

На Западе заявляют, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне Украины с Россией. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес назвал битву, в которой Украине следует выиграть, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности, пока российские военные на Крымском полуострове

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Ходжес заявил, что Украине следует деоккупировать Крым

Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться с сохранением Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока у России есть Крым,

– заявил генерал Ходжес.

По его мнению, в течение следующих нескольких месяцев Украина будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма. При этом Ходжес отметил, что украинским Силам обороны для деоккупации Крыма нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

"Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", – заявил генерал.

Ходжес добавил, что для освобождения Крыма нужно будет разрушить Крымский мост, чтобы отрезать россиян. При этом он подверг критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.

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