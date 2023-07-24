Бывший командующий американскими силами в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что со стороны США было бы разумно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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Украине нужны ракеты ATACMS

Ходжес отметил, что ракеты ATACMS заставят черноморский флот России передислоцироваться из оккупированного Крыма в Новороссийск.

Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS и т.д. Черноморский флот будет вынужден передислоцироваться в Новороссийск,

– написал генерал в отставке.

Обратите внимание. Россия использует черноморский флот в Крыму для атак по портовой инфраструктуре Юга Украины. Также россияне выпускают ракеты с кораблей в Черном море по всем остальным городам в Украине.

Какая ситуация с передачей Украине ATACMS