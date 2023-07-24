Колишній командувач американськими силами в Європі генерал у відставці Бен Годжес заявив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Дивіться також Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО

Україні потрібні ракети ATACMS

Годжес зазначив, що ракети ATACMS змусять чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму до Новоросійська.

Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ATACMS тощо. Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська,

– написав генерал у відставці.

Зверніть увагу. Росія використовує чорноморський флот в Криму для атак по портовій інфраструктурі Півдня України. Також росіяни випускають ракети з кораблів у Чорному морі по решті міст в Україні.

Яка ситуація з передачею Україні ATACMS