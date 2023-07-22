Про це заявив президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання, чи має Україна можливість поповнювати запаси дронів, глава держави сказав, що "Україна не вирішила деякі питання щодо відповідних дефіцитних і кричущих видів зброї".

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Україні потрібна далекобійна зброя і літаки

Президент звернув увагу на далекобійну зброю та артилерію, яка потрібна українським військовим.

Не хочеться, коли на полі бою проти Росії за свою землю головна наша перевага – наша мотивація. Все ж таки б хотілося, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращі,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що західна зброя краща за російську. Однак він зазначив, що в України менше зброї, аніж у Росії. Через це президент сказав, що потрібно, щоб в Україні принаймні був баланс у далекобійності.

"Цього нам дійсно не вистачає", – додав Зеленський.

Росія переважає Україну у повітрі

Президент нагадав, що Україна давно порушує тему необхідності далекобійної зброї. Він висловив сподівання, що США розв'яжуть ці питання.

Ми будемо вірити, надіятися і дякувати, якщо США вирішать це питання. І на сьогодні це факт, що це залежить від лідера оборонної допомоги – від США,

– сказав Зеленський.

Крім того, глава держави звернути увагу на те, що Росія переважає Україну у повітрі. За його словами, Україні бракує літаків, наголосивши, що мовиться як про якість, так і про кількість.

Зеленський додав, що Україна вдячна, що світ розблокував питання тренування українських пілотів, яке розпочнеться у серпні.

"Але дуже важливо, щоб, окрім тренування, була сьогодні вже впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", – резюмував він.

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