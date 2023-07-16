"Виски уже в пути": Уоллес признался, как общался с Резниковым языком шифра

В начале полномасштабного вторжения Бен Уоллес общался с Алексеем Резниковым на языке шифра. Для этого они использовали "виски".

Британский министр обороны в интервью признался, что до начала войны у него не было защищенной связи с украинским правительством. Поэтому приходилось шифровать разговоры.

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Вместо NLAW и Harpoon – "виски"

Чтобы враг не узнал западные системы в Украине, Уоллес и Резников называли оружие разными брендами напитков. К примеру, противотанковые ракетные комплексы NLAW называли Glenfiddich, что является известным брендом виски.

Я просто выбрал виски. Таким образом, (переносной противотанковый ракетный комплекс – 24 Канал) NLAW был Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon – Islay (шотландский виски – 24 Канал). Я писал ему: "Имею для тебя виски" или "Виски уже в пути". Мы просто выбрали кодовые слова, министр для министра,

– рассказал Уоллес.

Кроме того, британский премьер пошутил над Сергеем Шойгу перед началом полномасштабного вторжения. Министры обороны встретились 11 февраля 2022 года. Тогда Шойгу цинично врал, что Россия не планирует нападать на Украину и даже речи не может быть о вторжении.

Уоллес вспомнил, что тогда решил пошутить над Шойгу. Он подарил российскому министру бутылку виски Glenfiddich. По словам британского министра, можно предположить, что тогда он уже имел кодовое шифрование с Резниковым.

"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Пошутил сам над собой", – вспомнил Уоллес.

Уоллес планирует уйти с должности

Уоллес планирует уйти с должности министра обороны Великобритании. Он заявил, что это произойдет, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве. Вероятно, уже в сентябре.

Политик также не выставит свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Также Уоллес отметил, что досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе.