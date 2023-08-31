Бен Уоллес подал в отставку с должности министра обороны Великобритании: кого могут назначить

Министр обороны Великобритании подал в отставку. Бен Уоллес возглавлял Министерство обороны Великобритании с 24 июля 2019 года за трех премьеров.

Соответствующее заявление Бен Уоллес озвучил 31 августа 2023 года. Перед этим еще в июле 2023 года политик подтвердил, что уходит с должности министра обороны Великобритании.

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Что известно об отставке Уоллеса

На сайте правительства Великобритании говорится о том, что Бен Уоллес подал в отставку с должности. В письме премьер-министру Риши Сунаку Уоллес отметил, что он четыре года работал министром обороны.

После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пора инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности,

– написал Уоллес в письме к Риши Сунаку.

В свою очередь британский премьер отметил, что Бен Уоллес покидает пост с его благодарностью и уважением.

Кстати, в своей соцсети Уоллес написал: "Это все, уважаемые! Было честью служить этой великой нации". Он также опубликовал ссылку на свое заявление об отставке и ответ премьер-министра.

Заявление Уоллеса об отставке / Скриншоты 24 Канала

Следует заметить, что чиновник возглавил Министерство обороны Великобритании в 2019 году при премьерстве Бориса Джонсона. Он сохранил должность во время короткой работы в должности премьера Лиз Трасс и с октября 2022 года – работал в правительстве Риши Сунака.

Кто может возглавить министерство обороны Британии

Издание Financial Times написало, что имя нового главы министерства обороны Великобритании назовут уже 31 августа. Такие данные журналистам предоставили правительственные источники. В канцелярии премьер-министра отказались от комментариев.

По данным собеседников журналистов, фаворитом на должность является глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства 44-летний Грант Шеппс.

В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для политика (Шеппса – 24 Канал), занимавшего должность министра транспорта (2019 – 2022), министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022 – 2023). В течение недели он также занимал должность главы британского МВД в правительстве Лиз Трасс,

– объяснило издание.

Кстати, недавно Грант Шеппс посещал Украину и написал об этом в своих соцсетях: "То, что я увидел в Киеве на этой неделе – это люди, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России". Также писали, что Шеппс весной 2022 года принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших из Украины из-за войны.

Кстати, еще в июле издание Politico писало, что новым министром обороны Великобритании может быть:

главный министр финансов – Джон Гленн;

министр кабинета министров – Джереми Квин;

министр вооруженных сил – Джеймс Хиппи;

министр безопасности – Том Тугендхат;

министр иностранных дел – Энн-Мари Тревельян.

Что этому предшествовало