Нетаньяху уже трижды говорил с Трампом после выборов: о чем общались лидеры

В воскресенье, 20 ноября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в течение последних нескольких дней он трижды разговаривал с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Их целью было укрепление прочного альянса между Израилем и США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardians.

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Разговор Нетаньяху и Трампа

Так, Биньямин Нетаньяху указал, что разговоры с Дональдом Трампом были хорошие и очень важные.

Мы видим лицом к лицу иранскую угрозу во всех ее компонентах и опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности перед Израилем в сфере мира и его расширения и в других сферах,

– рассказал израильский премьер.

К слову, 9 ноября во всех штатах завершился подсчет голосов и стало официально известно, что Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Республиканец получил 312 голосов выборщиков, а его оппонентка Камала Харрис – 226 голосов. Для избрания лидером страны нужно было набрать 270 голосов.

По результатам голосования, Дональд Трамп одержал победу во всех семи "шатких" штатах – в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде.