Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardians.

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Розмова Нетаньягу та Трампа

Так, Беньямін Нетаньягу вказав, що розмови з Дональдом Трампом були хороші та дуже важливі.

Ми бачимо віч-на-віч іранську загрозу в усіх її компонентах і небезпеку, яку вона представляє. Ми також бачимо великі можливості перед Ізраїлем у сфері миру та його розширення та в інших сферах,

– розповів ізраїльський прем'єр.

До слова, 9 листопада у всіх штатах завершився підрахунок голосів і стало офіційно відомо, що Дональд Трамп стане 47 президентом США. Республіканець отримав 312 голосів виборників, а його опонентка Камала Гарріс – 226 голосів. Для обрання лідером країни потрібно було набрати 270 голосів.

За результатами голосування, Дональд Трамп здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах – в Аризоні, Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді.