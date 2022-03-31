Бербок подтвердила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности
31 марта 2022 , 07:48Читати новину українською
Источник:Die Zeit
Анналена Бербок тоже подтвердила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Однако только после завершения войны.
Таким образом, министр иностранных дел подтвердила слова канцлера Германии Олафа Шольца.
Важно Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины
Если нужны гарантии, Германия тоже будет там и даст гарантии,
– сказала Бербок.
О каких гарантиях говорится
- Украина на переговорах в Стамбуле предложила, чтобы страны-члены Совбеза ООН предоставили нашему государству гарантии безопасности, похожие на НАТО.
- В течение трех дней после нападения на Украину страны-гаранты должны дать военную помощь, вооружение и создать бесполетную зону.
- Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.
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