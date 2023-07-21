Россияне расстреляли офицера и скрылись с поля боя: Дудукалов рассказал о дезертирстве врага

В российских оккупантов есть проблемы с дезертирством подразделений. Не всякий захватчик выдерживает пребывания в обороне.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Так он прокомментировал неофициальную информацию о том, что якобы в Бердянске оккупанты со "шторм z" отказались идти на передовую, расстреляли офицера, а затем вообще скрылись.

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Россияне испытывают проблемы с дезертирством

Как отметил Дудукалов, такие сообщения об убийствах российских офицеров сложно подтверждать. Однако действительно часто поступает информация о дезертирстве оккупантов с тыловых позиций.

Различные российские паблики регулярно публикуют информацию, где разыскиваю оккупантов с оружием, которые бросили позиции.

На территории Бердянского района. И вообще на всей оккупированной территории у россиян есть проблемы с дезертирством. Сообщения оттуда регулярно появляются. Хотя, конечно, 100% подтверждения нет. Но бывает, что они сами пишут сообщения о розыске людей с оружием,

– рассказал Дудукалов.

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Это результат низкого боевого духа у некоторых оккупантов. Многие россияне не выдерживают пребывания в обороне и отсутствии успехов на фронте.

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