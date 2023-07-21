Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Так він прокоментував неофіційну інформацію про те, що буцімто в Бердянську окупанти зі "шторм z" відмовилися йти на передову, розстріляли офіцера, а потім взагалі втекли.

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Росіяни мають проблеми з дезертирством

Як наголосив Дудукалов, такі повідомлення про вбивства російських офіцерів складно підтверджувати. Однак дійсно доволі часто надходить інформація про дезертирство окупантів з тилових позицій.

Різні російські пабліки регулярно публікують інформацію, що розшукують певних окупантів зі зброєю, які кинули позиції.

На території Бердянського району. І загалом на всій окупованій території в росіян є проблеми з дезертирством. Повідомлення звідти регулярно з'являються. Хоч, звісно, 100% підтвердження нема. Але буває, що вони самі пишуть повідомлення про розшук людей зі зброєю,

– розповів Дудукалов.

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Це є результатом низького бойового духу в деяких окупантів. Багато з росіян хто не витримує перебування в обороні та відсутності успіхів на фронті.

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