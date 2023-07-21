Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Так він прокоментував неофіційну інформацію про те, що буцімто в Бердянську окупанти зі "шторм z" відмовилися йти на передову, розстріляли офіцера, а потім взагалі втекли.
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Росіяни мають проблеми з дезертирством
Як наголосив Дудукалов, такі повідомлення про вбивства російських офіцерів складно підтверджувати. Однак дійсно доволі часто надходить інформація про дезертирство окупантів з тилових позицій.
Різні російські пабліки регулярно публікують інформацію, що розшукують певних окупантів зі зброєю, які кинули позиції.
На території Бердянського району. І загалом на всій окупованій території в росіян є проблеми з дезертирством. Повідомлення звідти регулярно з'являються. Хоч, звісно, 100% підтвердження нема. Але буває, що вони самі пишуть повідомлення про розшук людей зі зброєю,
– розповів Дудукалов.
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Це є результатом низького бойового духу в деяких окупантів. Багато з росіян хто не витримує перебування в обороні та відсутності успіхів на фронті.
В Бердянську знищили російського генерала
- В тимчасово окупованому Бердянську ще 11 липня ліквідували генерал-лейтенанта окупантів Олєга Цокова. Про це писали російські ЗМІ. Разом з ним нібито знищили ще й колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Алєксандра Горіна.
- Відомо, що генерал-лейтенант Цоков перебував у місцевому готелі "Дюна" разом з іншими загарбниками. В ніч на 11 липня в Бердянську близько 3:30 ночі пролунали вибухи.
- Згодом в мережі опублікували фото готелю, де стався приліт. Від нього залишилися лише руїни.