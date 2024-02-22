В Бердянске прогремел мощный взрыв: что там могло произойти

В Бердянске утром 22 февраля прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, во временно оккупированном городе могла взорваться машина.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Пока оккупанты не комментировали, что именно стало причиной взрыва в Бердянске, передает 24 Канал.

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В Бердянске раздавался мощный взрыв

Жители Бердянска отметили, что громко утром в городе было в результате взрыва автомобиля. По словам очевидцев, машина находилась в районе стоянки возле торгового центра "Амстор" на проспекте Восточный.

Особенно звук взрыва слышали в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр. После происшествия оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту,

– отметили местные жители.

Эти слова подтвердила в своем телеграм-канале председатель Бердянской МВА Виктория Галицина. Она отметила, что взрыв прогремел около 6:50 и оккупанты после этого перекрыли участок дороги.

"Призываем бердянцев быть осмотрительными и избегать контактов с оккупантами. Вероятные обыски автомобилей на данном участке", – подчеркнула она.

Они также рассказали, что причина взрыва, а также чья это была машина по состоянию на сейчас неизвестно.



Взрыв в Бердянске прогремел возле "Амстора" / Фото с бердянских телеграм-каналов

В конце концов в бердянских телеграм-каналах заметили, что россияне между собой говорили, что якобы взрывчатку "сбросили с коптера на заправку БРСМ возле "Амстора"".

"Куда попали непонятно: кто-то говорит, что в вывеску, кто-то говорит, что в машину", – сказали местные.

В то же время, по словам очевидцев, оккупанты очень злятся из-за атаки на Бердянск. В частности, россияне ноют, что это им "поздравления с 23 февраля передали", и возмущаются, "как так можно, потому что они же в тылу".

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