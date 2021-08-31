В Бердянске 7-летнего мальчика отнесло в открытое море на матрасе

На Запорожье в курортном Бердянске 7-летнего мальчика отнесло в открытое море на надувном матрасе. Взрослые не заметили, как ребенок начал отплывать от берега.

Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Посейдон". Когда ребенок далеко отплыл далеко от берега, родители бежали почти километр, пока не увидели спасателей.

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Как спасали мальчика

Родители ребенка обратились за помощью к лицам, сдающим напрокат водные мотоциклы. Они также работают спасателями на пляже, поэтому забрали ребенка из воды и доставили его на сушу.

Мальчик находился примерно в 700 метрах от берега. Медицинская помощь после инцидента ему не понадобилась.

По данным ГСЧС , самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в необорудованных для этого местах, самостоятельное посещение водоемов детьми и купание в нетрезвом состоянии.

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Правила поведения на воде / инфографика 24 канала