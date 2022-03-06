В Бердянске и Энергодаре сейчас не работает мобильная связь от Vodafone

Вслед за Энергодаром мобильная связь от Vodafone прекратила работу и в Бердянске.

Утром 6 марта о таких же проблемах стало известно и в Энергодаре.

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О проблемах с мобильной связью сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В Бердянске и Энергодаре пока не работает мобильная связь от Vodafone,

– сказал он.

Ранее оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Однако впоследствии связь от Vodafone была восстановлена.

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