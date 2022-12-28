Из-за страха оккупанты передвигаются по Бердянску в гражданской одежде, – ЦНС

Во временно оккупированном Бердянске захватчики напуганы не на шутку. Они даже боятся носить военную форму. Захватчикам разрешили передвигаться в гражданской одежде.

Панику среди российских военных вызвали недавние убийства в городе троих мобилизованных. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет 24 канал.

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Оккупанты боятся одевать российскую военную форму

Чтобы "лишний раз" не подвергать оккупантов на опасность, вражеским бойцам, дислоцирующимся в Бердянске, позволили по возможности передвигаться в гражданской одежде. Интересно, что троих убитых "мобиков" официально считают пропавшими без вести. В частности, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава.

Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении по ВСУ. Следовательно, враг старается не привлекать лишний раз внимание к себе,

– отметили в Центре национального сопротивления.

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