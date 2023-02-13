В Бердянске оккупанты выстрелами разогнали пришедших за выплатой пенсионеров

В оккупированном городе Бердянске в Запорожье пенсионеры заранее становились в очередь на получение денежных выплат. Однако российские террористы решили разогнать их выстрелами.

Об этом инциденте сообщили в Бердянской городской военной администрации вечером 12 февраля, однако произошел он днем раньше. Там отметили, что к этому причастна так называемая "оккупационная милиция" – она выстрелами разогнала пенсионеров в Бердянске. Собственно, это еще раз подтверждает, что россияне не дают возможности жить людям на захваченных территориях.

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Люди с полуночи становились в очередь за выплатами

Официальные власти Бердянска констатировали, что террористы запретили гривну в городах, что находятся в оккупации. Поэтому людям пожилого возраста ничего не остается делать, как брать рубли, чтобы выжить.

Поскольку никакой отлаженной системы на временно оккупированных территориях нет и быть не может, бердянцам приходится по несколько дней стоять в очередях, чтобы получить выплаты или оплатить услуги,

– написали в МВА.

В то же время, там подчеркнули, что пенсионеры становились в очередь с полночи на улице Довганюка, чтобы получить 10 тысяч рублей выплат. Утром образовалась давка – люди выломали дверь почтового отделения. Тогда и "отреагировала" так называемая "милиция", которая начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух.

Россияне привыкли, что к ним государство относится как к скоту, и пытаются устроить такую же систему на временно занятых территориях. Они не понимают, что Украина не Россия, у нас люди привыкли бороться за свое,

– акцентировали в городской военной администрации.

Кроме того, добавили, что Бердянск обязательно станет свободным городом. Там будут соблюдать права, свободы и уважение к человеческому достоинству. Очевидно, произойдет это тогда, когда воины ВСУ выгонят всех российских оккупантов из населенного пункта.

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К этой теме вспомним, что в соседнем Мелитополе захватчики устроили судилище над женщиной, отправившей пожертвование на украинскую армию. Об этом заявил законный мэр города Иван Федоров. По его словам, пока неизвестно, какой именно приговор женщине вынес оккупационный "суд".