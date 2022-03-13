В Бердянске оккупанты заставляют журналистов работать на пропаганду и похищают активистов
Источник:Михаил Старух
Глава Запорожской ОВА Михаил Старух рассказал, что россияне переписали телефоны местных журналистов и их родственников и заставляют их работать на российскую пропаганду. Кроме того, в Запорожье начали регулярно похищать местных активистов.
Старух рассказал, что враги не гнушаются угрозами и принуждением – они переписали все телефонные номера местных журналистов и даже их родственников и теперь шантажируют их.
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Представителей СМИ принуждают работать на российскую пропаганду.
Кроме того, Старух рассказал о регулярных похищениях активистов, которые выступают за сохранение украинской целостности и борются против оккупантов.
Начали похищать уже систематически активистов. Мы сделали центр, чтобы контролировать эту ситуацию,
– отметил Старух.
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