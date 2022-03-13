Старух розповів, що вороги не гнушаються погрозами та примусом – вони переписали всі телефонні номери місцевих журналістів та навіть їхніх родичів, і тепер шантажують їх.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Представників ЗМІ примушують працювати на російську пропаганду.

Окрім того Старух розповів про регулялрні викрадення активістів, які виступають за збереження української цілісності та борються проти окупантів.

Почали викрадати уже систематично активістів. Ми зробили центр, щоб контролювати цю ситуацію,

– зазначив Старух.

Важливо: У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври: дивіться відео