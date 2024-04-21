В Бердянске взорвали местного жителя, который ранее мог работать на украинскую оборонку, – СМИ

В оккупированном Бердянске взорвали местного жителя, который ранее мог работать на украинском оборонном предприятии НПК "Искра".

Об этом сообщили в российском издании в субботу, 20 апреля, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте

В ночь на 18 апреля в переулке садового товарищества оккупированного города прогремел взрыв – сдетонировало самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. По данным издания, в результате на месте погиб 51-летний Андрей Гончаров.

Человек, который полностью совпадает с погибшими по ФИО и дате рождения, работал на оборонном предприятии Украины – в научно-производственном комплексе "Искра". Согласно открытым данным, это ведущий разработчик и производитель наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. А как минимум с 2021 года полный тезка убитого уже проживал в Москве и работал в фармацевтической компании "Гранд Капитал", следует из слитых в сеть баз данных,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что, вероятно, после оккупации Бердянска Андрей Гончаров вернулся в родной город. Мужчина получил российский паспорт летом 2023 года. Однако отмечается, что никаких упоминаний о его связи с оккупационными властями найти не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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