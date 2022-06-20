В Бердянске захватчики создают искусственные очереди за российскими паспортами и блокируют связь

На временно оккупированных территориях россияне пытаются закрепиться и создать видимость поддержки их квазивласти со стороны местного населения. Захватчики прибегают к формированию искусственных очередей за российским паспортами и блокируют связь.

Свои "порядки" оккупанты пытаются ввести, в частности, на временно захваченных территориях Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 20 июня.

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Искусственные очереди по российским паспортам

Оккупационная так называемая "администрация" Бердянска создает искусственные очереди в местных центрах предоставления административных услуг. Пытаясь продемонстрировать якобы "желание" местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАПы.

Таким образом, захватчики создают очереди перед пунктами фотографирования на документы, а тех граждан Украины, которые отказываются стоять в очередях, российские кафиры отправляют на общественные работы .

Блокировка связи на Юге

За последнюю неделю на временно оккупированных территориях южной части Украины зафиксирована деятельность группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России. При работе этих групп на каждой конкретной локации в радиусе от одного километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просматривать украинские сайты и ресурсы в интернете.

К слову, после перемещения такой группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся. В разведке предполагается, что, вероятно, главной задачей таких групп является поиск проукраински настроенных местных жителей и членов их семей.

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Возвращение в прошлое

В Старобельске Луганщины оккупационная "власть" взялась проводить так называемую "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Захватчики объясняют, что конечная цель таких действий – создание "нового сельскохозяйственного предприятия по принципу коллективного хозяйства ".

Бывшим сотрудникам кафиры рассказывают, что те могут вернуться на работу и получать зарплату до 10 тысяч рублей (менее 5 тысяч гривен). Те, кто согласятся на такие условия, должны вернуться на рабочие места и принять российское гражданство в начале сентября.

Украинская коза ранила оккупантов в Запорожье

По данным украинской разведки, во временно оккупированном селе Конские Роздоры, что в Запорожской области, около 40 россиян разместились в местной больнице. В целях "круговой охраны" они рассредоточили по периметру свои растяжки.

После этого из соседнего хозяйства на территорию больницы пришла коза . В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько российских гранат - произошла цепная детонация боеприпасов, в результате чего кафиры получили ранения разной степени тяжести.

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