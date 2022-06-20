Свої "порядки" окупанти намагаються запровадити, зокрема, на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Луганської областей. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 20 червня.

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Штучні черги за російськими паспортами

Окупаційна так звана "адміністрація" Бердянська створює штучні черги у місцеві Центри надання адміністративних послуг. Намагаючись продемонструвати буцімто "бажання" місцевих мешканців отримати російські паспорти, всіх тих, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАПів.

Таким чином загарбники створюють черги перед пунктами фотографування на документи, а тих громадян України, які відмовляються стояти у чергах, російські окупанти відправляють на громадські роботи.

Блокування зв'язку на Півдні

Протягом останнього тижня на тимчасово окупованих територіях південної частини України зафіксовано діяльність групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби збройних сил Росії. Під час роботи цих груп на кожній конкретній локації у радіусі від одного кілометра зникав мобільний зв'язок українських операторів й блокувалась можливість переглядати українські сайти і ресурси в інтернеті.

До слова, після переміщення такої групи з локації, доступ до українських сайтів відновлювався. У розвідці припускають, що, ймовірно, головним завданням таких груп є пошук проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців та членів їхніх сімей.

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Повернення у минуле

У Старобільську, що на Луганщині, окупаційна "влада" взялась проводити так звану "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній. Загарбники пояснюють, що кінцева мета таких дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства за принципом колективного господарства".

Колишнім співробітникам окупанти розповідають, що ті можуть повернутися на роботу й отримувати зарплату до 10 тисяч рублів (менше ніж 5 тисяч гривень). Ті, хто погодяться на такі умови, повинні повернутись на робочі місця і прийняти російське громадянство до початку вересня.

Українська коза поранила окупантів на Запоріжжі

За даними української розвідки, у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори, що у Запорізькій області, близько 40 росіян розмістились у місцевій лікарні. З метою "кругової охорони" вони розосередили по периметру свої розтяжки.

Після цього з сусіднього господарства на територію лікарні завітала коза. Унаслідок хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька російських гранат – відбулась ланцюгова детонація боєприпасів, унаслідок чого окупанти отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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