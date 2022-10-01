Беременная женщина и 13 детей: в ОВАЕ рассказали о жертвах расстрела колонны в Купянском районе
Источник:Олег Синегубов
В Купянском районе Харьковской области оккупанты расстреляли беременную женщину и 13 детей. Это были мирные люди, ехавшие колонной.
Соответствующую информацию сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Трагедия произошла 25 сентября.
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Оккупанты обстреляли 25 мирных людей
24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей,
– сообщил Синегубов.
По его словам такими ужасными являются последствия обстрела колонны из 7 автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. По словам главы Харьковской областной военной администрации:
- это была так называемая "серая зона";
- россияне почти в упор обстреляли гражданских людей;
- правоохранители сообщили, что обстрел произошел 25 сентября ориентировочно в 9 часов.
По данным Олега Синегубова, по состоянию на 1 октября следственные действия и осмотр места продолжались.
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Стоит вспомнить, что российские оккупанты обстреляли колонну в Запорожье утром 30 сентября.