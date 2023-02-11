Беременные россиянки массово едут рожать в Аргентину: какая настоящая причина

В последние дни в Аргентине зафиксировали поток беременных россиянок. Миграционные службы стали отказывать им во въезде в страну.

По данным издания, 33 беременных женщины (на 32-34 неделях беременности) прибыли одним рейсом в Аргентину. Несколько женщин сначала не пропустили на паспортном контроле, а впоследствии – задержали.

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Аргентинская полиция заявила о том, что женщины приехали в страну ради рождения ребенка. Фактор появления ребенка на свет в Аргентине предопределяет автоматическое получение им гражданства страны и позволит получить паспорт родителям через два года.

Подозрения правоохранителей вызвало то, что визы гражданки России оформляли "в целях туризма". Изоляция Москвы от Запада сделала Аргентину популярным направлением для семей, желающих дать своим детям привилегии второго гражданства.

Проблема в том, что они приезжают, рожают детей, а затем покидают Аргентину, чтобы никогда не вернуться. Мы не можем позволить им беззастенчиво врать нам, говоря, что они туристы, хотя ими не являются,

– заявила директор иммиграционного офиса Аргентины Флоренсия Кариньяно.

По статистике аргентинской миграционной службы за прошлый год в страну прибыли 10 500 беременных россиянок. Значительная часть из них после рождения детей покинула территорию Аргентины.

В аэропорту задержали 18 женщин

Следовательно, а аэропорту Буэнос-Айреса задержали 18 беременных россиянок по обвинению в "лживом туризме".

Наиболее циничным является то, что адвокат, представляющий интересы одной из женщин, Кристиан Рубилар, заявил, что его клиентка приехала в Аргентину, "спасаясь от войны". Дальнейшая судьба задержанных будет рассматриваться после изучения обстоятельств прибытия в Аргентину.

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