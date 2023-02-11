Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что дефицит бюджета России в январе составил 25 миллиардов долларов.

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По словам политолога, это не российская экономика была устойчива к санкциям. А санкции против России вводились слишком медленно.

"Лишь 5 февраля вступил в действие ценовой потолок на российские нефтепродукты. А до этого Европа год с начала войны покупала российский бензин, дизель и мазут", – отметил Шейтельман.

Катастрофическая "дыра" в бюджете России

Он подчеркнул, что как только Запад взялся на нефть, сразу появился результат действия санкций.

Основа благосостояния россиян – это нефть, даже не газ. Хотя газ российское руководство также потеряло, когда само подорвало свои "Северные потоки",

– сказал политтехнолог.

По словам Шейтельмана, дефицит бюджета в 25 миллиардов долларов – действительно огромная цифра.

"За январь бюджет России получил 19 миллиардов долларов доходов. А расходы бюджета составили 44 миллиарда. То есть "дыра" в бюджете в 25 миллиардов – это катастрофа", – подчеркнул политтехнолог.

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Экономический "жест доброй воли" России

Он отметил, что за прошлый год расходы России выросли в 1,5 раза. Это произошло из-за необходимости содержания армии.

Минус в бюджете будет накапливаться ежемесячно. Российские власти также порадовали заявлением о том, что с марта "добровольно" сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот еще один "жест доброй воли",

– отметил Шейтельман.

По его словам, у России не остается других вариантов, кроме как снижать объемы добычи нефти. Ведь россиянам некуда ее девать.

"А консервировать нефтяные скважины – очень сложный процесс. Это не Саудовская Аравия или Иран, где такие скважины можно закрыть и открыть одним нажатием кнопки", – рассказал Шейтельман.

Обычные россияне привыкли к трудностям

Дефицит бюджета со временем ощутят на себе и рядовые россияне. Впрочем, по словам политтехнолога, российское население уже привыкло к дефициту товаров на полках. Он напомнил, что против России был введен ряд санкций еще в 2014 году – после оккупации Крыма.

Тогда в ответ на экономические санкции Брюсселя власти России решили демонстративно отказаться от западных продуктов. В стране-агрессоре объявили программу по импортозамещению. Однако это не очень сработало.

Богатые жители Санкт-Петербурга ездят по выходным в Финляндию в магазины за сыром. Потому что в России в магазинах – не сыр, а сырный продукт. Кладешь его в холодильник, а с него через день капает оранжевая краска,

– отметил Шейтельман.

Однако, по словам политтехнолога, рядовые россияне привыкли к продуктам такого качества.

Россияне перестанут защищать режим Путина

Поэтому и дальнейшие ограничения и трудности из-за санкций хоть и могут вызвать определенное недовольство, но не шокируют большинство жителей России.

Я не верю, что возможно восстание россиян. Но когда у тебя ничего нет, ты не будешь бороться за то, что есть сейчас,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что в перспективе уровень поддержки власти в России уменьшится.

"Россияне не будут свергать режим Путина. Но они перестанут его защищать", – отметил политтехнолог.

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