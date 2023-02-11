Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що дефіцит бюджету Росії в січні склав 25 мільярдів доларів.
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За словами політолога, це не російська економіка була стійкою до санкцій. А санкції проти Росії вводилися надто повільно.
"Лише 5 лютого вступила в дію цінова стеля на російські нафтопродукти. А до цього Європа рік з початку війни купувала російський бензин, дизель та мазут", – зазначив Шейтельман.
Катастрофічна "діра" у бюджеті Росії
Він наголосив, що як тільки Захід взявся на нафту, то одразу з'явився результат дії санкцій.
Основа добробуту росіян – це нафта, навіть не газ. Хоча газ російське керівництво також втратило, коли саме підірвало свої "Північні потоки",
– сказав політтехнолог.
За словами Шейтельмана, дефіцит бюджету у 25 мільярдів доларів – насправді величезна цифра.
"За січень бюджет Росії отримав 19 мільярдів доларів доходів. А видатки бюджету склали 44 мільярди. Тобто "діра" у бюджеті у 25 мільярдів – це катастрофа", – наголосив політтехнолог.
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Економічний "жест доброї волі" Росії
Він зауважив, що водночас за минулий рік витрати Росії виросли у 1,5 раза. Це відбулося через потребу утримання армії.
Мінус у бюджеті буде накопичуватися щомісяця. Російська влада також порадувала заявою про те, що з березня "добровільно" скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів за добу. От ще один "жест доброї волі",
– зазначив Шейтельман.
За його словами, Росії не залишається інших варіантів, окрім як знижувати об'єми видобутку нафти. Адже росіянам немає куди її подіти.
"А консервувати нафтові свердловини – надто складний процес. Це не Саудівська Аравія чи Іран, де такі свердловини можна закрити й відкрити одним натисненням кнопки", – розповів Шейтельман.
Пересічні росіяни звикли до труднощів
Дефіцит бюджету з часом відчують на собі й пересічні росіяни. Втім, за словами політтехнолога, російське населення вже звикло до дефіциту товарів на полицях. Він нагадав, що проти Росії ввели низку санкцій ще у 2014 році – після окупації Криму.
Тоді у відповідь на економічні санкції Брюсселя влада Росії вирішила демонстративно відмовитися від західних продуктів. У країні-агресорці оголосили програму з імпортозаміщення. Однак це не дуже спрацювало.
Багаті жителі Санкт-Петербурга їздять на вихідних у Фінляндію у магазини за сиром. Тому що у Росії в магазинах – не сир, а сирний продукт. Кладеш його у холодильник, а з нього через день крапає помаранчева фарба,
– зазначив Шейтельман.
Однак, за словами політтехнолога, пересічні росіяни звикли до продуктів такої якості.
Росіяни перестануть захищати режим Путіна
Тож і подальші обмеження та труднощі через санкції хоч і можуть викликати певне невдоволення, однак не шокують більшість жителів Росії.
Я не вірю, що можливе повстання росіян. Але коли у тебе нічого немає, то ти не будеш боротися за те, що є зараз,
– сказав Шейтельман.
Він додав, що у перспективі рівень підтримки влади у Росії зменшиться.
"Росіяни не будуть скидати режим Путіна. Але вони перестануть його захищати", – зазначив політтехнолог.
Проблеми Росії: останні новини
- Видання Financial Times зазначило, що доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на оборону для ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що з бюджетом Росії зараз "повна ж*па", це слово найбільш відображає нинішню ситуацію.
- За словами Гудкова, фінансові зміни точно йдуть, і вони будуть знищувати всю частину бюджету, яка направлена на життя звичайних росіян – освіту, медицину, транспорт, соціальні потреби тощо.