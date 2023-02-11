Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що дефіцит бюджету Росії в січні склав 25 мільярдів доларів.

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За словами політолога, це не російська економіка була стійкою до санкцій. А санкції проти Росії вводилися надто повільно.

"Лише 5 лютого вступила в дію цінова стеля на російські нафтопродукти. А до цього Європа рік з початку війни купувала російський бензин, дизель та мазут", – зазначив Шейтельман.

Катастрофічна "діра" у бюджеті Росії

Він наголосив, що як тільки Захід взявся на нафту, то одразу з'явився результат дії санкцій.

Основа добробуту росіян – це нафта, навіть не газ. Хоча газ російське керівництво також втратило, коли саме підірвало свої "Північні потоки",

– сказав політтехнолог.

За словами Шейтельмана, дефіцит бюджету у 25 мільярдів доларів – насправді величезна цифра.

"За січень бюджет Росії отримав 19 мільярдів доларів доходів. А видатки бюджету склали 44 мільярди. Тобто "діра" у бюджеті у 25 мільярдів – це катастрофа", – наголосив політтехнолог.

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Економічний "жест доброї волі" Росії

Він зауважив, що водночас за минулий рік витрати Росії виросли у 1,5 раза. Це відбулося через потребу утримання армії.

Мінус у бюджеті буде накопичуватися щомісяця. Російська влада також порадувала заявою про те, що з березня "добровільно" скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів за добу. От ще один "жест доброї волі",

– зазначив Шейтельман.

За його словами, Росії не залишається інших варіантів, окрім як знижувати об'єми видобутку нафти. Адже росіянам немає куди її подіти.

"А консервувати нафтові свердловини – надто складний процес. Це не Саудівська Аравія чи Іран, де такі свердловини можна закрити й відкрити одним натисненням кнопки", – розповів Шейтельман.

Пересічні росіяни звикли до труднощів

Дефіцит бюджету з часом відчують на собі й пересічні росіяни. Втім, за словами політтехнолога, російське населення вже звикло до дефіциту товарів на полицях. Він нагадав, що проти Росії ввели низку санкцій ще у 2014 році – після окупації Криму.

Тоді у відповідь на економічні санкції Брюсселя влада Росії вирішила демонстративно відмовитися від західних продуктів. У країні-агресорці оголосили програму з імпортозаміщення. Однак це не дуже спрацювало.

Багаті жителі Санкт-Петербурга їздять на вихідних у Фінляндію у магазини за сиром. Тому що у Росії в магазинах – не сир, а сирний продукт. Кладеш його у холодильник, а з нього через день крапає помаранчева фарба,

– зазначив Шейтельман.

Однак, за словами політтехнолога, пересічні росіяни звикли до продуктів такої якості.

Росіяни перестануть захищати режим Путіна

Тож і подальші обмеження та труднощі через санкції хоч і можуть викликати певне невдоволення, однак не шокують більшість жителів Росії.

Я не вірю, що можливе повстання росіян. Але коли у тебе нічого немає, то ти не будеш боротися за те, що є зараз,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що у перспективі рівень підтримки влади у Росії зменшиться.

"Росіяни не будуть скидати режим Путіна. Але вони перестануть його захищати", – зазначив політтехнолог.

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