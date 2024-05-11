Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что Россия регулярно проводит различные информационные спецоперации против наших союзников. Но вбросы с ядерным оружием уже дошли до абсурда.
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Ядерные угрозы продолжаются
Как отметил Березовец, на сегодня порог уязвимости союзников Украины является чрезвычайно низким. Ведь в свое время Россия слишком злоупотребляла с угрозами. Это касается и заявлений о ядерном оружии.
Если в первые разы реакция была слишком острой, то сейчас притупилась. Мы видим, что реакция на учения России с тактическим ядерным оружием была спокойной и уравновешенной. Противник долго пугает "ядерной дубинкой",
– отметил Березовец.
Россия уже распространяла мифы о собственных ракетах "Кинжал" и "Циркон". Все они были успешно сбиты в небе над Украиной. Путину уже нечем удивлять, поэтому реакция на его угрозы является более уравновешенной и спокойной.
К примеру, недавно представитель МИД России Мария Захарова угрожала ударить по Лондону и Брюсселю. На это буквально никто серьезно не реагировал.
Ядерные угрозы России: кратко
- Путин поручил своим приспешникам провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Диктатор начинает рассказывать, что это является ответом на "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных политиков.
- В Главном управлении разведки подчеркнули, что ядерный шантаж – это абсолютно стабильная практика режима Путина. Ничего нового в таких заявлениях нет.
- Во время выступления на 9 мая Путин снова угрожал миру ядерным оружием. Он начал рассказывать, что стратегические ядерные силы страны-агрессора всегда в боевой готовности.