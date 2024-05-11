Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что Россия регулярно проводит различные информационные спецоперации против наших союзников. Но вбросы с ядерным оружием уже дошли до абсурда.

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Ядерные угрозы продолжаются

Как отметил Березовец, на сегодня порог уязвимости союзников Украины является чрезвычайно низким. Ведь в свое время Россия слишком злоупотребляла с угрозами. Это касается и заявлений о ядерном оружии.

Если в первые разы реакция была слишком острой, то сейчас притупилась. Мы видим, что реакция на учения России с тактическим ядерным оружием была спокойной и уравновешенной. Противник долго пугает "ядерной дубинкой",

– отметил Березовец.

Россия уже распространяла мифы о собственных ракетах "Кинжал" и "Циркон". Все они были успешно сбиты в небе над Украиной. Путину уже нечем удивлять, поэтому реакция на его угрозы является более уравновешенной и спокойной.

К примеру, недавно представитель МИД России Мария Захарова угрожала ударить по Лондону и Брюсселю. На это буквально никто серьезно не реагировал.

Ядерные угрозы России: кратко