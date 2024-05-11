Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Росія регулярно проводить різні інформаційні спецоперації проти наших союзників. Але вкиди з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду.
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Ядерні погрози продовжуються
Як наголосив Березовець, на сьогодні поріг вразливості союзників України є надзвичайно низьким. Адже свого часу Росія занадто зловживала з погрозами. Це стосується і заяв про ядерну зброю.
Якщо в перші рази реакція була занадто гострою, то зараз притупилася. Ми бачимо, що реакція на навчання Росії з тактичною ядерною зброєю була спокійною та врівноваженою. Противник довго лякає "ядерною дубинкою",
– зауважив Березовець.
Росія вже поширювала міфи про власні ракети "Кинджал" та "Циркон". Усі вони були успішно збити в небі над Україною. Путін вже не має чим дивувати, тому реакція на його погрози є більш врівноваженою та спокійною.
До прикладу, нещодавно представниця МЗС Росії Марія Захарова погрожувала вдарити по Лондону та Брюсселю. На це буквально ніхто серйозно не реагував.
Ядерні погрози Росії: коротко
- Путін доручив своїм посіпакам провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Диктатор починає розповідати, що це є відповіддю на "провокативні заяви та погрози" з боку західних політиків.
- В Головному управлінні розвідки наголосили, що ядерний шантаж – це абсолютно стабільна практика режиму Путіна. Нічого нового у таких заявах немає.
- Під час виступу на 9 травня Путін знову погрожував світу ядерною зброєю. Він почав розповідати, що стратегічні ядерні сили країни-агресорки завжди в бойовій готовності.