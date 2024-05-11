Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Росія регулярно проводить різні інформаційні спецоперації проти наших союзників. Але вкиди з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду.

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Ядерні погрози продовжуються

Як наголосив Березовець, на сьогодні поріг вразливості союзників України є надзвичайно низьким. Адже свого часу Росія занадто зловживала з погрозами. Це стосується і заяв про ядерну зброю.

Якщо в перші рази реакція була занадто гострою, то зараз притупилася. Ми бачимо, що реакція на навчання Росії з тактичною ядерною зброєю була спокійною та врівноваженою. Противник довго лякає "ядерною дубинкою",

– зауважив Березовець.

Росія вже поширювала міфи про власні ракети "Кинджал" та "Циркон". Усі вони були успішно збити в небі над Україною. Путін вже не має чим дивувати, тому реакція на його погрози є більш врівноваженою та спокійною.

До прикладу, нещодавно представниця МЗС Росії Марія Захарова погрожувала вдарити по Лондону та Брюсселю. На це буквально ніхто серйозно не реагував.

Ядерні погрози Росії: коротко