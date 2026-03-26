Силы обороны освободили еще один населенный пункт на Днепропетровщине

Украинские военные продолжают продвигаться на фронте, в частности в Днепропетровской области. Там удалось взять под полный контроль населенный пункт Березовое.

Об этом сообщили в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ.

Смотрите также ВСУ успешно атаковали один из крупнейших НПЗ России: объект охватил огонь

Что известно об отражении Березового?

В ВСУ 26 марта проинформировали, что подразделения 95-й бригады смогли продвинуться на Днепропетровщине. Украинские бойцы установили контроль над населенным пунктом Березовое.

Обратите внимание! Россияне оккупировали Березовое в октябре 2025 года. Село располагается в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Какая ситуация на фронте Днепропетровской области: смотрите карту DeepState

Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери, или остается в украинской земле навсегда,

– отметили в 95-й бригаде.

К слову, на Александровском направлении ВСУ ведут контрнаступление, во время которого уже удалось освободить 9 населенных пунктов.

