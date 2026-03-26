Силы обороны освободили еще один населенный пункт на Днепропетровщине
Украинские военные продолжают продвигаться на фронте, в частности в Днепропетровской области. Там удалось взять под полный контроль населенный пункт Березовое.
Об этом сообщили в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ.
Что известно об отражении Березового?
В ВСУ 26 марта проинформировали, что подразделения 95-й бригады смогли продвинуться на Днепропетровщине. Украинские бойцы установили контроль над населенным пунктом Березовое.
Обратите внимание! Россияне оккупировали Березовое в октябре 2025 года. Село располагается в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери, или остается в украинской земле навсегда,
– отметили в 95-й бригаде.
К слову, на Александровском направлении ВСУ ведут контрнаступление, во время которого уже удалось освободить 9 населенных пунктов.
Что происходит на других направлениях фронта?
По оценкам Института изучения войны, украинские силы почти полностью выбили российские войска из Купянска, зато россияне обвиняют свое командование в недостоверных отчетах.
Со своей стороны оккупанты ударили авиабомбой по плотине на Северском Донце возле Райгородка в Донецкой области, использовав две бомбы, из-за этого уровень воды существенно упал.
Отметим и то, что в течение недели оккупанты пытались усилить наступления на разных участках, но понесли значительные потери. Также фиксируются попытки продвижения российских сил в Харьковской и Сумской областях от границы.