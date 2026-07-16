Об этом сообщает "Украинская правда со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Как Березовская могла быть причастна к операциям с Шарием?

В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств дела. Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской сотрудничают со следствием и дают показания.

Действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович дают показания, которые совпадают и позволяют восстановить хронологию событий.

По словам мужчин, Березовская, которая могла совершить покушение на Ермолаева, проживала в Германии вместе с сыном. У нее был статус беженки. Реут и Жикович считают, что женщина могла согласиться на операцию из-за денег, ведь якобы планировала покупку дома в Украине.

Подозреваемые заявили, что полностью финансировали поездки Анастасии Березовской, покрывая расходы на проживание, аренду автомобилей и другие нужды.

Также они утверждают, что до покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева женщина участвовала в других операциях, в частности связанных с Анатолием Шарием. Одним из ключевых доказательств стали показания об изготовлении взрывного устройства.

По информации источников, подозреваемый Реут признал, что создал электронный механизм детонации, который замаскировали под детскую игрушечную машинку и через Германию передали Березовской. Именно она якобы собрала взрывчатку в готовое к использованию состояние. В то же время адвокат Жикович настаивает, что у женщины не было необходимых знаний, чтобы самостоятельно выполнить такую работу.

Один из фигурантов также сообщил, что изначально планировалось похищение Ермолаева, однако впоследствии замысел изменили на покушение. Следователи проверяют версию, согласно которой после установления личности исполнительницы французскими правоохранительными органами организаторы могли решить ликвидировать ее, чтобы она не дала показаний в отношении других участников.

Кроме того, по информации источников, действующий офицер ГУР Реут обладает высоким уровнем подготовки в области минно-взрывного дела. В настоящее время правоохранители сопоставляют показания подозреваемых с другими доказательствами. В то же время в Офисе генпрокурора отметили, что на данный момент обоим фигурантам инкриминируется только убийство Березовской.

Напомним, все началось 29 июня. Тогда в Монако прогремел взрыв, в результате которого были серьезно ранены украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и сын. 3 июля Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. В ходе обысков в Германии правоохранители изъяли ее автомобиль, а собранные доказательства передали следователям Монако. Тело самой женщины обнаружили под Киевом.