В Бериславе в Херсонской области прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают бежать из Херсонской области. В частности, в Бериславе прекратили деятельность все органы оккупационных властей.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Защитники отметили, что оккупанты до сих пор пытаются удерживать временно захваченные территории и даже наступать на некоторых направлениях.
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Оккупанты бегут из Берислава
По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, все органы оккупационных властей в городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность.
Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.
Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, сотрудничавшие с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом.
– рассказали защитники.
Напомним, что в Бериславе оккупантам жилось довольно неспокойно. Один прицельный залп HIMARS уничтожил в городе:
- полицейский участок,
- оккупационную администрацию,
- склад с боеприпасами.
По словам аналитика, ВСУ уже почти 2 месяца "прочищают" себе путь для наступления на Херсон. Украинские защитники круглосуточно уничтожают не только материально-технические склады, но и пункты управления.
Россияне бегут из Херсона: главное
Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что Херсон словно вымер. Российские оккупанты, как и многочисленные разы до этого, бегут, вывозя с собой награбленное – технику, мебель и даже автомобили ГСЧС и быстрые.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также прокомментировал бегство части российских подразделений с правобережья Херсонской области. По его словам, вместо них туда отправили десантников, чтобы под прикрытием захватчикам удалось сбежать с минимальными потерями.
В спецслужбах также сообщили, что после объявления так называемого "военного положения" оккупанты убегают из Херсона на гражданских автомобилях. "Асвабадетители" не изменяют своим убеждениям и продолжают прикрываться мирными жителями.
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