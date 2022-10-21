В Бериславе в Херсонской области прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей

Российские оккупанты продолжают бежать из Херсонской области. В частности, в Бериславе прекратили деятельность все органы оккупационных властей.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Защитники отметили, что оккупанты до сих пор пытаются удерживать временно захваченные территории и даже наступать на некоторых направлениях.

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Оккупанты бегут из Берислава

По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, все органы оккупационных властей в городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность.

Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.

Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, сотрудничавшие с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом.

– рассказали защитники.

Напомним, что в Бериславе оккупантам жилось довольно неспокойно. Один прицельный залп HIMARS уничтожил в городе:

полицейский участок,

оккупационную администрацию,

склад с боеприпасами.

По словам аналитика, ВСУ уже почти 2 месяца "прочищают" себе путь для наступления на Херсон. Украинские защитники круглосуточно уничтожают не только материально-технические склады, но и пункты управления.

Россияне бегут из Херсона: главное

Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что Херсон словно вымер. Российские оккупанты, как и многочисленные разы до этого, бегут, вывозя с собой награбленное – технику, мебель и даже автомобили ГСЧС и быстрые.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также прокомментировал бегство части российских подразделений с правобережья Херсонской области. По его словам, вместо них туда отправили десантников, чтобы под прикрытием захватчикам удалось сбежать с минимальными потерями.

В спецслужбах также сообщили, что после объявления так называемого "военного положения" оккупанты убегают из Херсона на гражданских автомобилях. "Асвабадетители" не изменяют своим убеждениям и продолжают прикрываться мирными жителями.

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