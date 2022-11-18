Более 20 беркутовцев воюют против Украины, – ГБР
Источник:Государственное бюро расследований
Более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии. Они противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов.
После начала полномасштабного вторжения ДБР начало проверку на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, бежавших из страны после Революции Достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Более 20 беркутовцев воюют против Украины
Как рассказали следователи, против Украины воюют не только фигуранты уголовного производства по преступлениям во время Евромайдана, но и 20 человек в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства.
Проверки других работников этого расформированного подразделения продолжаются. На сегодняшний день следователи работают, чтобы объявить установленным лицам о подозрении в коллаборационной деятельности,
– заявили в ДБР.
Кстати, еще несколько человек из бывшего "Беркута", также воюющих против Украины, уже являются фигурантами специального досудебного расследования, которое находится на финальной стадии.
Другие подозрения в делах Майдана
- В конце января этого года в ДБР сообщили о подозрении бывшему следователю и прокурору и действующему судье одного из районных судов Киева.
- Как стало известно, они препятствовали проведению акций протеста во время Революции Достоинства. Досудебное расследование по делу продолжается.
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