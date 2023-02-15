Берлускони переобулся: как политик оправдывается после возмутительного заявления о Зеленском

Одиозный Сильвио Берлускони установил рекорд по переобуванию в воздухе. Политик оправдывается после своих циничных и лживых слов о Владимире Зеленском.

Пока Россия совершает геноцид, друг Путина Берлускони обвинил в войне Зеленского. Кроме того, итальянский политик подчеркнул, что будь на посту премьера, не встретился бы с украинским лидером.

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Джорджа Мэлони – глава итальянского правительства – уже отреагировала на скандальное заявление Берлускони. Она подчеркнула, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

В МИД Украины отметили, что Берлускони пытался "поцеловать по локти в крови руки Путина" и продемонстрировать свою лояльность диктатору.

Берлускони переобулся на ходу

После шквала критики Берлускони переобулся на ходу. Он заявил, что всегда был на стороне украинцев и мира и заговорил о помощи, которую Италия оказывает Украине.

Следует отметить, что Италия действительно очень мощно помогает Украине. В частности, вместе с Францией предоставит Украине ЗРК SAMP/T-Mamba. Украинские воины уже отправились на соответствующее обучение. В то же время, Берлускони существенно преувеличивает, когда приписывает себе заслуги в вопросе оказания помощи.

Тем временем своей приверженностью Путину политик "прославился" уже давно.