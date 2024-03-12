Вы увидите больше Авдеевок, – глава ЦРУ призвал США не совершать исторической ошибки

Глава ЦРУ Уильям Бернс 11 марта выступил в Сенатском комитете по вопросам разведки. Он предупредил, что сокращение финансирования Украины для США было бы "огромной и исторической ошибкой".

Его выступление состоялось вскоре после того, как Виктор Орбан заявлял, что Дональд Трамп сказал ему, что Вашингтон "не даст ни копейки" на военные усилия, если он станет президентом США.

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Вы увидите больше Авдеевок, – Бернс

Бернс отметил, что Украина, без дополнительной помощи от Соединенных Штатов, вероятно, потеряет "значительные позиции" в борьбе с Россией в 2024 году. Напомним, что Сенат выделение дополнительных 60 миллиардов долларов для Украины одобрил. Между тем спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить соответствующий вопрос на голосование.

Глава ЦРУ назвал украинский город Авдеевку, руины которого захватили в феврале россияне, когда у наших военных возникли серьезные проблемы с обеспечением, предостережением будущих подобных потерь.

Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевок, и это, как мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов,

– подчеркнул Бернс в комитете.

По его словам, если Украина получит деньги, она сможет вернуть себе наступательную инициативу до начала следующего года. И это позволит на перспективу вести переговоры с более сильной позиции.

Что Бернс думает о переговорах

Во время своего выступления Бернс отметил, что если присутствующие стремятся начать серьезные переговоры, то необходимо помочь Украине. Чтобы она могла продемонстрировать, что Владимир Путин ошибается в своих представлениях о том, что на его стороне время.

Он подчеркнул, что по оценке ЦРУ, сейчас Россия на серьезные переговоры не настроена. То есть в Кремле могут быть заинтересованы самим фактом переговоров. Но отнюдь не заинтересованы в компромиссе сейчас.

Обратим внимание, что Владимир Зеленский накануне дал интервью. В нем он отметил, что россияне не завоевали Авдеевку, а "просто полностью разрушили ее, а потом снова вошли".

Глава государства обратил внимание на то, что российские захватчики превосходят Украину в дальнобойном вооружении. Поэтому он призвал Запад предоставить этот тип оружия нашему государству, чтобы мы могли противостоять врагу, который "опережает нас на 20 километров".