Беру под личный контроль, – омбудсмен отреагировал на заявления об издевательствах в 211 бригаде

В понедельник, 16 декабря, журналисты обнародовали расследование о ситуации внутри 211 понтонно-мостовой бригады. Омбудсмен уже отреагировал на вопиющие нарушения прав человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Дмитрия Лубинца.

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Что говорит Лубинец о 211 понтонно-мостовой бригаде

Дмитрий Лубинец отметил, что 14 декабря увидел в медиа публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования,

– указал он.

Уполномоченный по правам человека отметил, что такого позорного явления не должно быть. Он указал, что берет ситуацию под личный контроль. Лубинец лично будет сообщать о результатах проверки.

Заметим, на инцидент уже отреагировал Генштаб. Там сообщили, что по решению Александра Сырского в 211 бригаду направлена комиссия. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности. О ходе и результатах проверки военные проинформируют дополнительно.

К слову, журналисты "Украинской правды" опубликовали 16 декабря расследование, где отметили, что в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, где командующим является полковник Олег Побережнюк, царит кумовство. Более того, военные платили деньги, чтобы руководство не сообщало о фактах их употребления алкоголя. Кто отказывался платить – того били. Один из военных рассказал, что его даже привязали к кресту – журналисты показали соответствующее фото.