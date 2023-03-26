Первая запись недовольства олигархов России: что означает скандальный разговор Пригожина и Ахмедова

Журналисты обнародовали запись телефонного разговора российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина. На нем они подвергли резкой критике политику Владимира Путина и жаловались на негативные перспективы российского будущего.

Подобные разговоры совсем не означают осуждение агрессивных действий России, они скорее критикуют неуспеваемость российской агрессии. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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В этих сообщениях Жирнова больше удивило, что такой разговор появился довольно поздно. Он был уверен, что с прошлого года есть люди, которые не удовлетворены этой "неудачной и глупой" войной Путина.

Ведь люди, которые в течение 23 лет поддерживали режим Путина и сделали себе огромное состояние, сейчас его неустанно теряют.

Экс-сотрудник КГБ напомнил, что почти сразу после начала войны капитал крупнейших российских фирм на 80 миллиардов долларов.

То есть люди из-за глупого решения Путина теряют деньги и это будет продолжаться и дальше,

– добавил спикер.

Российским олигархам стало сложно

Жирнов подчеркнул, что сейчас у российской экономики есть большие проблемы. Многие бизнесмены попали под санкции, кому-то стало труднее работать, кто-то был вынужден вернуть своих детей из западного университета, кто-то вывез семью из Лондона.

В России, по спискам Forbes, 117 долларовых миллионеров, и они все теряют деньги.

Жирнова удивляет, что за этот год войны русские олигархи не выражали своего недовольства, за исключением единичных фактов.

Но не так, что люди прямо между собой где-то в бане или за бутылкой водки материли Путина и осуждали. И вот, наконец, такая запись появилась. Я считаю, что она настоящая,

– заметил эксперт.

Жирнов о разговоре Пригожина и Ахмедова: смотреть видео

Важно узнать, кто "слив" запись

Жирнов акцентировал, что остается вопрос, кто обнародовал эту запись. Возможно, ее целью было показать, что люди, в том числе богатые и серьезные, не разделяют позицию Путина и власти, но с другой стороны – это может быть просто работа их конкурентов, которые захотели их утопить.

И теперь ждут, когда Путин накормит их конкурентов полонием или новичком, просто ли к стенке прижмет, посадит ли их в тюрьму за дискредитацию армии,

– добавил говорящий.

Он предположил, что такую историю могли и выдумать, ведь современные технологии это позволяют. Поэтому для начала нужно все же выяснить подлинность этой записи.

Российская оппозиция не всегда на стороне Украины

Жирнов подчеркнул, что российские оппозиционеры не всегда ассоциируются с прямой поддержкой Украины. Ведь люди, называющие себя оппозицией в России, могут занимать разные стороны в этой войне.

Есть множество людей, которые ненавидят Украину, которые ненавидят украинский народ, ненавидят украинский язык по типу Гиркина. Они Путина критикуют за то, что он неправильно с вами воюет, мол, надо воевать гораздо хуже,

– заметил бывший сотрудник разведки России.

Такие люди отмечают, что нужен еще один Мариуполь или Буча, необходимо все украинские города стереть с лица земли. Очень многие олигархи выступают не против войны, а против того, что ее Путин бездарно ведет, а они теряют свои деньги, резюмировал Жирнов

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