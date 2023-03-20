Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак предположил, что Си Цзиньпин не будет говорить с лидером Украины на языке ультиматумов. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Китай сможет играть мощную роль

Эксперт подчеркнул, что если бы за Украиной не стояла армада союзников – 50 стран, Евросоюз, США – Китай мог бы поставить вопрос ребром, мол, "или Украина соглашается на определенные условия окончания войны, которые Китай согласует с Россией, или Украины не будет".

По его мнению, китайский лидер будет учитывать, что Украина имеет большую поддержку в мире, а также то количество оружия, которое сейчас направляется в нашу страну.

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"Скорее всего, Си Цзиньпин попытается самостоятельно достичь промежуточного результата. А именно предложить что-то президенту Украины с расчетом, что Зеленский согласует не весь их "мирный план", а по крайней мере какую-то его часть. И это даст главе Китая хорошие "карты в руки" и он сможет играть мощную роль в попытке погасить эту войну", – подчеркнул Иван Ступак.

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