Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак предположил, что Си Цзиньпин не будет говорить с лидером Украины на языке ультиматумов. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Китай сможет играть мощную роль
Эксперт подчеркнул, что если бы за Украиной не стояла армада союзников – 50 стран, Евросоюз, США – Китай мог бы поставить вопрос ребром, мол, "или Украина соглашается на определенные условия окончания войны, которые Китай согласует с Россией, или Украины не будет".
По его мнению, китайский лидер будет учитывать, что Украина имеет большую поддержку в мире, а также то количество оружия, которое сейчас направляется в нашу страну.
Визит Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео
"Скорее всего, Си Цзиньпин попытается самостоятельно достичь промежуточного результата. А именно предложить что-то президенту Украины с расчетом, что Зеленский согласует не весь их "мирный план", а по крайней мере какую-то его часть. И это даст главе Китая хорошие "карты в руки" и он сможет играть мощную роль в попытке погасить эту войну", – подчеркнул Иван Ступак.
Визит Си Цзиньпина в Москву: важное
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман подчеркнул, что глава Китая Си Цзиньпин не просто так выбрал это время, чтобы совершить визит в Россию. Так, вскоре должно начаться анонсированное контрнаступление Украины. По его мнению, Си понимает, что после проигрыша в войне путинский режим уже ничто не сможет спасти.
- Военный эксперт Юрий Федоров отметил, что Пекин хочет выступить как посредник, успешно завершающий войну России против Украины. С этим желанием Си Цзиньпин прилетел в Москву, это главная задача визита. Все остальное не имеет особого значения.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что Си Цзиньпин и Путин будут говорить о чем-то вроде того, что не допустили НАТО к границам России и другой бред. В России уже давно готовят это мнение, что они ослабили Украину, снизили ее промышленный потенциал, не допустили НАТО.