Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак припустив, що Сі Цзіньпін не буде говорити з лідером України мовою ультиматумів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Китай зможе грати потужну роль

Експерт наголосив, що якби за Україною не стояла армада союзників – 50 країн, Євросоюз, США – Китай міг би поставити питання руба, мовляв, "або Україна погоджується на певні умови закінчення війни, які Китай погодить з Росією, або України не буде".

На його думку, китайський лідер буде зважати на те, що Україна має велику підтримку в світі, а також на ту кількість зброї, яка зараз спрямовується до нашої країни.

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"Скоріш за все Сі Цзіньпін спробує самостійно досягти проміжного результату. А саме запропонувати щось президенту України з розрахунком, що Зеленський погодить не увесь їхній "мирний план", а принаймні якусь його частку. І це дасть голові Китаю гарні "карти в руки" і він зможе грати потужну роль у спробі загасити цю війну", – наголосив Іван Ступак.

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