Беседа Зеленского и Байдена: появился официальный комментарий Белого дома

Владимир Зеленский и Джо Байден пообщались по телефону вечером 9 декабря. Разговор президентов США и Украины длился полтора часа.

Первые комментарии о ходе и темах разговора обнародовали в Офисе Президента Украины. Впоследствии появилось и официальное сообщение по этому поводу на сайте Белого дома.

Главное Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Глубокая обеспокоенность из-за России и полная поддержка Украины

В Белом доме на официальном сайте впервые прокомментировали сегодняшний, 9 декабря, разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского.

Главные месседжи заявления:

Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их союзников в Европе из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

США и их союзников в Европе из-за агрессивных действий России в отношении Украины. Глава Белого дома дал понять, что США и союзники будут решительно отвечать экономическим и другим мерам, если Россия решится на дальнейшее вмешательство в Украину.

экономическим и другим мерам, если Россия решится на дальнейшее вмешательство в Украину. Президент США еще раз подтвердил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

США суверенитету и территориальной целостности Украины. Отдельно Байден подчеркнул, что США, союзники и партнеры привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".

46 президент США напомнил о готовности его страны участвовать в продвижении имплементации минских договоренностей в поддержку нормандского формата.

В итоге лидеры стран призвали Россию к деэскалации и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться прогресса в урегулировании конфликта.

Кратко о том, как комментировали разговор Байдена и Зеленского в Украине

В Офисе президента заявили, что:

Главной темой разговора президентов Зеленского и Байдена была ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы ее мирного урегулирования.

вокруг Украины и перспективы ее мирного урегулирования. Зеленский заявил Байдену, что Украина сформулировала четкое видение, как разблокировать мирный процесс и готова общаться о нем в разных форматах.

и готова общаться о нем в разных форматах. Также политики говорили о недавней видеоконференции Байдена и российского президента Путина (больше об этом событии читайте по ссылке).

(больше об этом событии читайте по ссылке). А еще президент Украины обратил внимание на угрозы энергетической безопасности Украины от "Северного потока-2". Однако в сообщение Белого дома об этом моменте не упомянули.

Однако: войска США не будут размещены в Украине в случае вторжения – смотрите об этом видео