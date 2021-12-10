Беседа Зеленского и Байдена: появился официальный комментарий Белого дома
Источник:Белый дом
Владимир Зеленский и Джо Байден пообщались по телефону вечером 9 декабря. Разговор президентов США и Украины длился полтора часа.
Первые комментарии о ходе и темах разговора обнародовали в Офисе Президента Украины. Впоследствии появилось и официальное сообщение по этому поводу на сайте Белого дома.
Главное Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Глубокая обеспокоенность из-за России и полная поддержка Украины
В Белом доме на официальном сайте впервые прокомментировали сегодняшний, 9 декабря, разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского.
Главные месседжи заявления:
- Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их союзников в Европе из-за агрессивных действий России в отношении Украины.
- Глава Белого дома дал понять, что США и союзники будут решительно отвечать экономическим и другим мерам, если Россия решится на дальнейшее вмешательство в Украину.
- Президент США еще раз подтвердил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Отдельно Байден подчеркнул, что США, союзники и партнеры привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".
- 46 президент США напомнил о готовности его страны участвовать в продвижении имплементации минских договоренностей в поддержку нормандского формата.
В итоге лидеры стран призвали Россию к деэскалации и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться прогресса в урегулировании конфликта.
Кратко о том, как комментировали разговор Байдена и Зеленского в Украине
В Офисе президента заявили, что:
- Главной темой разговора президентов Зеленского и Байдена была ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы ее мирного урегулирования.
- Зеленский заявил Байдену, что Украина сформулировала четкое видение, как разблокировать мирный процесс и готова общаться о нем в разных форматах.
- Также политики говорили о недавней видеоконференции Байдена и российского президента Путина (больше об этом событии читайте по ссылке).
- А еще президент Украины обратил внимание на угрозы энергетической безопасности Украины от "Северного потока-2". Однако в сообщение Белого дома об этом моменте не упомянули.
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