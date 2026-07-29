По словам Владимира Зеленского, он проинформировал норвежского премьера Йонаса Стёре о результатах своей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Что известно о разговоре Зеленского и Стёре?

Президент сообщил Стёре детали переговоров с Трампом по защите Украины от баллистики и лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой,

– подчеркнул политик.

Кроме того, Зеленский обсудил со Стёре возможности подтолкнуть Россию к дипломатии, а также риски, которые могут возникнуть зимой.

Благодарен Норвегии за готовность поддержать нашу энергетическую устойчивость, усиление Украины перед этой зимой. Согласовали и график встреч,

– отметил президент.

Напомним, что 29 июля Владимир Зеленский побывал в Люблине, где встретился с польским премьером Дональдом Туском. Они обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, исторический диалог между Украиной и Польшей. Также Зеленский рассказал Туску о результатах дипломатической работы украинской делегации в Вашингтоне.

Накануне президент побывал в США. Он принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а затем провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры президентов продолжались полтора часа и прошли в закрытом формате.