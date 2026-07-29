За словами Володимира Зеленського, він проінформував норвезького прем'єра Йонаса Стьоре про результати своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

Що відомо про розмову Зеленського й Стьоре?

Президент повідомив Стьоре деталі переговорів із Трампом щодо захисту України від балістики та ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою,

– наголосив політик.

Окрім того, Зеленський обговорив зі Стьоре можливості підштовхнути Росію до дипломатії, а також ризики, які можуть виникнути взимку.

Вдячний Норвегії за готовність підтримати нашу енергетичну стійкість, посилення України перед цією зимою. Узгодили й графік зустрічей,

– повідомив президент.

Нагадаємо, що 29 липня Володимир Зеленський побував у Любліні, де зустрівся з польським прем'єром Дональдом Туском. Вони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема історичний діалог між Україною та Польщею. Також Зеленський розповів Туску про результати дипломатичної роботи української делегації у Вашингтоні.

Напередодні президент України побував у США. Він долучився до церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, а потім провів зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори президентів тривали півтори години й пройшли у закритому форматі.