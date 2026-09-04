Партнеры знают о потребностях Киева. Об этом сообщил глава государства.

Что сказал Зеленский?

В ходе беседы Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили ситуацию с российскими ударами по Украине, текущие оборонные потребности ВСУ и подготовку к предстоящим встречам с представителями президента США.

Президент подчеркнул важность дипломатии.

Мы с Марком одинаково видим необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в эти дни могут быть полезными,

– заявил Зеленский.

Также стороны обсуждали, как покрыть дефицит финансирования обороны Украины. Генеральный секретарь Альянса поделился информацией о переговорах с партнерами относительно специальной программы PURL и обеспечения Киева ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Зеленский подчеркнул, что партнеры прислушиваются к потребностям Украины. Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в войне против агрессора.

Кроме того, в пятницу, 4 сентября, глава Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с временным поверенным в делах США в Украине Полом Хьюстоном. Чиновники обсудили ключевые приоритеты стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, а также дефицит противоракетных перехватчиков для систем Patriot.