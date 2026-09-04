Партнери чують про потреби Києва. Про це повідомив глава держави.

Що сказав Зеленський?

Під час розмови Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили ситуацію з російськими ударами по Україні, поточні оборонні потреби ЗСУ та підготовку до майбутніх зустрічей із представниками Президента США.

Президент наголосив на важливості дипломатії.

Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними,

– заявив Зеленський.

Також сторони говорили про те, як закрити дефіцит фінансів на оборону України. Генеральний секретар Альянсу поділився інформацією про комунікацію з партнерами щодо спеціальної програми PURL та забезпечення Києва ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

Зеленський наголосив, що партнери чують про українські потреби. Він подякував усім, хто підтримує Україну у війні проти агресора.

Також, у п'ятницю, 4 вересня, глава Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Посадовці обговорили ключові пріоритети стратегічної співпраці між Києвом та Вашингтоном та дефіцит антибалістичних ракет-перехоплювачів для систем Patriot.