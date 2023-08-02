Враг продолжает обстреливать и терроризировать Правобережье Херсона. Сейчас больше всего страдает областной центр.

Только за последние сутки враг выпустил 441 снаряд по правому берегу Херсонской области. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Куда целили оккупанты

С конца июля россияне увеличили количество обстрелов именно по центру Херсона.

Несколько дней назад интенсивность обстрелов колебалась до 300 снарядов, большинство из которых оккупанты нацеливали именно на областной центр,

– сказал Хлань.

Россияне обстреливали Херсон даже при работе работников коммунальных служб. К сожалению, есть погибший и раненые.



Бесконечно били: россияне выпустили 441 снаряд по Херсонщине только за сутки: смотреть видео

"Вчера, 1 августа, россияне нанесли удар по центру города, в городскую клиническую больницу. Врач, который в первый день после окончания интернатуры приехал в Херсон, чтобы помогать херсонцам - погиб на своем рабочем месте. Медсестра получила ранения, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое медработников получили ранения", – добавил депутат Херсонского областного совета.

За последние сутки российские захватчики выпустили 441 снаряд по Правобережью Херсонской области.

Страдает Бериславский район. Там были попадания в учебные заведения,

– заметил военнослужащий.

В ночь на 2 июля взрывы в Херсонской области не стихали с позднего вечера и до ночи. Россияне продолжили бить по жилым кварталам, многоэтажкам, больницам и в целом по всем улицам областного центра.

"Это психологически действует на людей. Постоянные взрывы в городе Херсоне. Всю ночь были слышны непрекращающиеся взрывы. Оккупанты продолжили терроризировать как областной центр, так и правобережную часть Херсонщины. Этот обстрел и терроризм не прекращается", - резюмировал Сергей Хлань.

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