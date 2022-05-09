Бесноватый Путин празднует День Войны со своими подельниками в одиночестве
Источник:фейсбук Яна Валетова
Бункерное говно заявило, что "Россия сражается на своей земле". Вообще, пора вводить в обиход цитатник. Как у Мао.
Цитатник брехуна
- Військові борються за нашу безпеку на Донбасі, – Путін.
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- Защита Родины всегда священна, – Путин.
- Мы наследники победителей, – Путин.
- Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным, – Путин .
- Мы никогда не откажемся от традиций предков — Путин
Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, – Путин .
- Все говорили о том, что столкновение с нацистами, бандеровцами было неизбежно, – Путин.
- Россия сражается на своей земле, – Путин.
- Государство сделает все, чтобы помочь семьям погибших, особенно детям. Соответствующий указ подписан, – Путин
Ни о чем
Честно говоря, комментировать скучно. Привычный набор банальностей и лжи.
Когда россияне пытаются смеяться над тем, что у нас президент криворожский еврей, капитан КВН, актер (и, кстати, миллионер, построивший с нуля медиаимперию), пусть вспомнят, что у них президент - питерский гопник, носивший портфель за Собчаком, воровавший бюджетные деньги да крышевавший торговлю наркотиками в морском порту.
Да и речи у нашего лучше, талантливее и честнее.
Какая страна, такая победа, такой и президент.
Бесноватый (так, кстати, и настощего фюрера называли) празднует День Войны со своими подельниками. В одиночестве. Ни одного гостя. Только сообщники.
День победы – Война и миф – смотрите видео: