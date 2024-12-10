Российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, двигавшийся к оккупированной ЗАЭС

Неизвестный беспилотник атаковал и нанес серьезные повреждения служебному автомобилю МАГАТЭ10 декабря. Транспортное средство двигалось в сторону Запорожской атомной электростанции.

Он направлялся для ротации персонала этой структуры ООН на станции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

Смотрите также МАГАТЭ заявило о сокращении производства электроэнергии сразу на трех украинских АЭС

Что известно об инциденте возле ЗАЭС

Согласно обнародованной информации, БПЛА сбил и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции. По данным агентства, сотрудники не получили ранений, информации о погибших не обнародовали.

Рафаэль Гросси осудил как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на автомобиль МАГАТЭ: смотрите видео

Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно,

– отреагировал на ситуацию Владимир Зеленский.

По его словам, это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Украинский лидер подчеркнул, что молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления.

Напомним, еще недавно в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи. Сейчас оккупированная Запорожская АЭС запитана как по основной, так и по резервной высоковольтными линиями электропередачи.