Об этом рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, добавив, что говорится о селе Приютное, которое удерживают россияне. Туда долетел дрон, управляемый из Starlink.

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Как это произошло

Частые случаи "хлопка" на оккупированных территориях заставляют оккупантов бояться все больше. Даже находясь в относительном тылу, они не могут уберечься от украинских дронов.

Об ударе в селе Приютное сообщили сами россияне. Они рассказали, что дрон сбросил боеприпас на КамАЗ, в котором в этот момент ехали оккупанты. В результате удара 12 бойцов вражеской армии получили ранения. Среди них много тех, у кого ранения тяжелые.

Этот случай только подтверждает, что наши защитники работают очень хорошо, а российским захватчикам нечего делать на украинские земли.

"Хлопки" в России: последние новости