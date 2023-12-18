Про розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, додавши, що мовиться про село Приютне, яке утримують росіяни. Туди долетів дрон, яким керували зі Starlink.

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Як це відбулося

Часті випадки "бавовни" на окупованих територіях змушують окупантів боятися дедалі більше. Навіть, перебуваючи у відносному тилу, вони не можуть вберегтися від українських дронів.

Про удар у селі Приютне повідомили самі росіяни. Вони розповіли, що дрон скинув боєприпас на "КамАЗ", у якому в цей момент їхали окупанти. Внаслідок удару 12 бійців ворожої армії зазнали поранень. Серед них багато тих, у кого поранення важкі.

Цей випадок тільки підтверджує, що наші захисники працюють дуже добре, а російським загарбникам немає чого робити на українські землі.

"Бавовна" у Росії: останні новини