Беспилотники нанесли повреждений технике, размешавшаяся на военном объекте. Где расположен атакованный дронами аэродром в Морозовске – показывает 24 Канал.

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СБУ и ВСУ ударили по аэродрому

В ночь на 17 декабря СБУ совместно с ВСУ провели удачную операцию и совершили атаку беспилотниками на российский аэродром в Морозовске, Ростовской области. Там дислоцируется 559-й бомбардировочный авиационный полк воздушно-космических сил России.

Оккупанты уже классически заявили об отраженной атаке, работе ПВО и других баснях, однако украинские спецслужбы убеждают – вражеская техника существенно поражена. На аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34, а также 3 радиолокационных станции и другая российская техника.

Расстояние до ближайшего украинского населенного пункта, не находящегося под оккупацией российских войск, составляет около 300 километров. Однако вероятнее всего украинские дроны проделали гораздо больший путь.

Где расположен аэродром "Морозовск": смотрите на карте

Ночная атака БПЛА на Россию