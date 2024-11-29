Дрон сбросил краску над российским посольством в Швеции

Неизвестный дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса. Это произошло утром в пятницу.

Об этом со ссылкой на шведскую полицию сообщает Reuters, пишет 24 Канал.

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Дрон сбросил краску на здание российского посольства

В издании пишут, что представитель полиции указал, что никто не был арестован и подозреваемые не были идентифицированы.

В то же время следователи будут выяснять, связан ли этот инцидент со случаем вандализма в посольстве Швеции в Москве, что произошел в четверг, сказал представитель полиции.

После случая в четверг в Москве глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Россию обеспечить защиту дипломатической миссии Швеции и ее сотрудников.

Она не комментировала инцидент с беспилотником в Стокгольме.

Представитель МИД Швеции заявил, что посольство Швеции в Москве находится в контакте с российскими властями из-за инцидента, произошедшего в четверг.

Напомним, что в Москве трое мужчин напали на посольство Швеции вечером в четверг, 28 ноября. Об этом сообщала газета Dagens industri, писали в "Европейской правде".

Как отмечали в газете, сначала белорусская служба новостей Nexta опубликовала в четверг видео, на котором трое мужчин нападают на посольство Швеции в Москве. На нем видно, как неизвестные бросают бутылки и распыляют газовые баллончики в помещении охраны возле посольства, после чего их арестовывает полиция.

Пресс-служба МИД Швеции сообщила газете, что знает об этом инциденте и отметила, что находится в контакте с посольством в Москве. "Посольство контактирует с российскими властями", – отметили в письме.

Как писали в газете, это не первый случай, когда посольство Швеции в Москве становится мишенью вандалов. В частности, в феврале этого года люди в масках забросали здание мешками с фекалиями.